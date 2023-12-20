WIntershall Dea анализирует смену управления Уренгойским и Южно-Русским НГКМ

В компании заявили, что указ президента является еще одним подтверждением того, что Россия "больше не является надежным деловым партнером и непредсказуема во всех отношениях"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Германская WIntershall Dea анализирует указы президента России Владимира Путина о смене управления Южно-Русским и Уренгойским нефтегазоконденсатными месторождениями (НГКМ) на новые российские юрлица без иностранного участия. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы получили информацию из новостей и в настоящее время детально анализируем ситуацию. Указ президента является еще одним подтверждением того, что Россия больше не является надежным деловым партнером и непредсказуема - во всех отношениях", - сказали в компании.

Накануне президент РФ поручил правительству создать новые российские юридические лица для управления Южно-Русским и Уренгойским месторождениями в рамках специальных экономических мер. В порядке, установленном кабмином РФ, будут созданы следующие ООО: "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ девелопмент", "Газпром ЮРГМ трейдинг", "Ачим девелопмент", "Ачим сбыт" и "Ачимгаз". Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, существующих сейчас.

При этом доли в уставных капиталах создаваемых юрлиц перейдут российским акционерам текущих компаний и самим вновь создаваемым ООО, которые получат доли иностранных акционеров. После этого доли юрлиц в своих уставных капиталах будут оценены и предложены к покупке по рыночной стоимости "Согазу" (для ООО, относящихся к Южно-Русскому месторождению) и "Газовым технологиям" (для ООО, связанных с Уренгойским месторождением). Средства от продажи этих долей будут зачислены на счета типа "С" на имя иностранных акционеров пропорционально их участию в текущих компаниях, а порядок распоряжения этими средствами определят правительство РФ и ЦБ.

Сейчас долей в 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент" владеет германская Wintershall Dea, которая вместе с "Газпромом" и австрийской OMV также управляет совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%).