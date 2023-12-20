Суд поддержал отказ ЦБ подключать компанию из США к системе передачи финсообщений

Речь идет о компании "Гэсойл Интернэшенал, Инк"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, не удовлетворив жалобу американской компании-нерезидента "Гэсойл Интернэшенал, Инк", которая пыталась в судебном порядке оспорить отказ Банка России подключить ее к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ. Это следует из картотеки арбитражных дел.

"Решение Арбитражного суда города Москвы от 6 октября 2023 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Согласно материалам из картотеки, 10 февраля 2023 года американская компания "Гэсойл Интернэшенал, Инк" направила в Банк России пакет документов для подключения к СПФС в качестве сервис-бюро. 31 марта ЦБ отказал компании в подключении, ссылаясь на распоряжение правительства РФ 430-р "Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц". "Из представленных заявителем документов следует, что ее страной нахождения являются Соединенные Штаты Америки, отнесенные к недружественным иностранным государствам. С учетом этого обстоятельства Банк России в письме от 31 марта сообщил компании об отклонении ее заявки на подключение к СПФС", - отмечается в материалах.

Отказ в подключении к СПФС стал основанием для обращения "Гэсойл Интернэшенал, Инк" в суд. Рассмотрев спор, суд первой инстанции оставил без удовлетворения требования заявителя, отметив, что действия Банка России не нарушают требования законодательства РФ. Кроме того, обязанность предоставления ЦБ услуг по подключению к СПФС законодательством РФ не предусмотрена, и возможность их оказания иностранным юридическим лицам определяется Банком России самостоятельно.

Заявитель подал апелляционную жалобу, ссылаясь на исключение, установленное указом президента РФ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами".

Апелляционная инстанция в этом случае сочла ссылку на указ необоснованной, поскольку нормативный акт распространяется только на исполнение финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными кредиторами. "В данном случае между заявителем и ЦБ РФ не возникло корпоративных отношений. Таким образом, суд пришел к верному выводу о том, что заявленные требования удовлетворению не подлежали", - следует из определения.

О СПФС

Банк России в 2014 году запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.

В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к февралю 2022 года к ней подключились более 20 белорусских банков, кредитные организации из Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Кубы и других стран.