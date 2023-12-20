В ДНР пересчитали около 480 тыс. пенсионных выплат в 2023 году

Всего в регионе на начало 2023 года зарегистрировано более 700 тыс. пенсионеров

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Отделение Социального фонда России по Донецкой Народной Республике в 2023 году пересчитало около 480 тыс. пенсионных выплат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Соцфонда.

"В 2023 году мы пересмотрели порядка 480 тыс. пенсий по российскому законодательству. Документы начали принимать в марте этого года", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что всего в регионе на начало года зарегистрировано более 700 тыс. пенсионеров. Процедура перерасчета пенсий продолжается.

В региональном Соцфонде подчеркнули, что согласно законодательству, прием документов на перерасчет пенсий продлится до конца февраля 2024 года.