Песков заявил, что Россия не изымает активы недружественных стран

Уходящие с рынка продают или передают активы, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Россия не изымает активы компаний недружественных стран, при уходе с рынка они продаются или передаются. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, Россия не начала процесс изъятия [активов инвесторов из недружественных стран], никакого изъятия нет", - сказал представитель Кремля. "Те, кто уходит с рынка, активы или продают, или передают - это все зависит от переговоров", - указал Песков. Он повторил, что "никакого процесса изъятия не было и нет".

Таким образом он прокомментировал указы главы государства Владимира Путина, по которым создаются российские юридические лица для управления Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. По документам, опубликованным на этой неделе, будет создано несколько ООО, которым перейдут все права и обязанности существовавших АО, ОАО и ООО. Пока долей в 25,01% в совместном с "Газпромом" (74,99%) проекте "Ачим девелопмент" владела германская Wintershall Dea, которая вместе с "Газпромом" и австрийской OMV также управляла совместным предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. OMV заявляла, что не будет заниматься инвестициями в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%).