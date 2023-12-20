В Перми арестовали коллекцию музея роботов-трансформеров за долги владельца

Коллекция предварительно оценена в 155 тыс. рублей

ПЕРМЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Судебные приставы Перми наложили арест на 236 игрушечных роботов из коллекции пермского музея роботов-трансформеров из-за задолженности его основателя в сумме более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Пермскому краю.

"Было установлено, что должник является основателем музея игрушек-роботов. <…> 236 моделей мультипликационных героев были переданы на ответственное хранение представителю взыскателя", - говорится в сообщении.

Коллекция музея была предварительно оценена в 155 тыс. рублей. По данным ведомства, после погашения задолженности игрушечные роботы-трансформеры будут возвращены владельцу.

На странице музея во "ВКонтакте" объявлен сбор средств для возвращения арестованной части коллекции. Музей продолжает принимать посетителей до 14 января, после чего будет закрыт в связи с переездом.

Частный музей роботов-трансформеров в Перми открылся в феврале 2019 года. Его экспозиция включает более 300 трансформеров со всего мира.