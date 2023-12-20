На Украине вывели в аварийный ремонт четыре блока ТЭС

По данным "Укрэнерго", два блока подключены после ремонта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Четыре блока теплоэлектростанций (ТЭС) выведены в аварийный ремонт на Украине за сутки, два блока подключены после ремонта. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"На тепловых электростанциях в течение суток вышли в аварийный ремонт четыре блока. Включены после ремонта два блока", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. В "Укрэнерго" не уточнили, о каких именно ТЭС идет речь.

В компании также информировали, что общий уровень потребления электроэнергии на Украине остается высоким, несмотря на ощутимое потепление, и призвали жителей потреблять электроэнергию экономно. "Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении почти всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы", - добавили в "Укрэнерго".