Песков назвал исключительно корпоративной темой продажу доли Дерипаски в Strabag

RBI ранее сообщила, что выкупит у Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о покупке австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International (RBI) доли в строительном концерне Strabag у подконтрольной Олегу Дерипаске компании Rasperia Trading Limited.

"Нет, мне ничего неизвестно. Это исключительно корпоративный вопрос", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, известно ли ему об этой сделке и получал ли Дерипаска одобрение на нее у Кремля.

Ранее RBI сообщила, что выкупит у Rasperia Trading Limited ее долю в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд.