В Саратове официально расторгли соглашение с концессионером водоканала

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что к компании накопились претензии со стороны жителей и органов власти

САРАТОВ, 20 декабря. /ТАСС/. Власти в Саратове подписали документы о расторжении концессионного соглашения с компанией "Концессии водоснабжения Саратов" ("КВС"). С начала 2024 года услуги водоснабжения и водоотведения будет предоставлять МУПП "Саратовводоканал", сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Концессионное соглашение с "КВС" было подписано в 2017 году на срок 28 лет. Компания занималась услугами холодного водоснабжения и водоотведения, модернизацией коммунальной инфраструктуры на территории Саратова. "Подписаны документы о расторжении концессионного соглашения с "КВС". Фактически оно перестанет действовать с 1 января. Это очень важное и закономерное решение, так как речь идет о большом пласте жилищного хозяйства Саратова - коммунальной инфраструктуре", - написал губернатор.

По его словам, к компании накопилось множество претензий со стороны жителей и органов власти: количество аварий на сетях не уменьшалось, инвестиционная программа исполнялась не в полном объеме. "При этом организация настаивала на повышении тарифов, хотя качество предоставляемых услуг, мягко говоря, вызывало вопросы", - отметил Бусаргин.

Глава региона сообщил, что с начала 2024 года услуги по водоснабжению и водоотведению будет предоставлять МУПП "Саратовводоканал". В рамках возобновления работы предприятия будет сформирована новая инвестиционная программа, за реализацию которой будет отвечать городская власть. "Считаю, что соотношение затрат на возрождение муниципального предприятия и польза от принятого решения для Саратова соизмеримы в полной мере", - добавил губернатор.