На Дальнем Востоке определили четыре площадки международных ТОР

Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что создание МТОР ведется по поручению Владимира Путина

ВЛАДИВОСТОК, 20 декабря. /ТАСС/. Четыре потенциальных площадки для создания международных территорий опережающего развития (МТОР) определены на Дальнем Востоке. Об этом сообщил на Инвестиционно-промышленном форуме Приморского края первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

"На сегодняшний день мы определили четыре потенциальные площадки для размещения международных ТОР. В первую очередь, это площадка в Приморском крае - "Западная" вблизи города Владивостока. Также мы рассматриваем площадку в Амурской области - "Ровная", в Еврейской автономной области - "Нижнеленинское", а также территорию острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Основным фактором при выборе площадок была близость приграничной и транспортной инфраструктуры, сейчас ведем активную работу по привлечению потенциальных резидентов международной территории опережающего развития", - сообщил Гусейнов.

Он обозначил, что создание МТОР ведется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина для увеличения объема иностранных инвестиций в проекты с высокой добавленной стоимостью. "Ключевыми особенностями международных ТОР, в отличие от действующих сейчас механизмов, является возможность ее создания на основании международного договора и создание управляющей компании с участием иностранных инвесторов. Для защиты интересов иностранных инвесторов, в том числе, предусматривается механизм о неразглашении информации о собственниках бизнеса. Налоговые преференции и инфраструктурная поддержка аналогичны механизму ТОР, за исключением налога на прибыль", - обозначил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Он уточнил, что по налогу на прибыль нулевая ставка будет продлена с пяти до 10 лет. Основными требованиями к резидентам МТОР является создание проектов, в которые будет вложено от 500 млн рублей и обязательная регистрация на территории международной ТОР.

Первый Инвестиционно-промышленный форум проходит в Приморье для обсуждения перспектив развития Дальнего Востока и укрепления международных экономических связей. В мероприятии принимают участие предприниматели, представители провинций Китая, органы исполнительной власти и местного самоуправления. На заседаниях отраслевых секций будут обсуждаться важные направления инвестиционного развития региона.