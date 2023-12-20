На ВДНХ построят экспоцентр

Он станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы, отметил мэр Москвы Сергей Собянин

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Новый комплекс экспо возведут на территории ВДНХ в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"В сфере туризма правительство Москвы продолжит развитие популярных проектов: фестивалей "Московские сезоны", сервиса Russpass. В нашей повестке и создание нового комплекса экспо на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы. Тем самым Москва упрочит свои позиции лидера в сфере делового туризма", - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета мэра столицы о деятельности правительства города в Мосгордуме.

Правительство Москвы в ноябре 2021 года подавало заявку на проведение Всемирной универсальной выставки экспо в 2030 году. Тогда власти столицы выбрали площадку под размещение выставки Экспо-2030 возле Внуково. Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщал, что еще в 2013-2014 годах был подготовлен проект планировки территории с потенциалом для выставочного кластера. Но в марте 2022 года Жидкин уточнил, что площадку, выделенную под Экспо-2030 в районе аэропорта Внуково, в ближайшие годы застраивать не планируется.