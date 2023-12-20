Развертывание сетей 5G в крупных городах России начнется с 2026 года

Министр цифрового развития Максут Шадаев уточнил, что в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Активное развертывание сетей формата 5G на отечественных базовых станциях начнется в крупных городах РФ с 2026 года. Об этом журналистам сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на презентации отечественной базовой станции 5G в рамках выставки-форума "Россия".

"Активное развертывание сетей 5G на отечественных базовых станциях начнется с 2026 года в крупных российских городах", - сказал министр.

По его словам, в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей. Отвечая на вопрос о планах развертывания сетей 6G, Шадаев уточнил, что вопрос прорабатывается, в следующем году начнутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что правительство дополнительно направит около 3,5 млрд рублей на выпуск базовых станций для облегчения операторам перехода к сетям 5G.

В январе 2023 года операторы связи РФ заключили форвардные контракты с российскими производителями базовых станций для сетей связи на сумму более чем 100 млрд рублей. Общий объем поставок до 2030 года составит порядка 75 тыс. базовых станций, а с 2028 года операторы должны будут закупать исключительно отечественные базовые станции.