Набсовет ВТБ определил основные цели стратегии банка на 2024-2026 годы

Совет избрал в качестве нового члена правления ВТБ главу департамента стратегии и корпоративного развития Владимира Левыкина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Наблюдательный совет ВТБ определил основные цели стратегии банка на 2024-2026 годы, а также избрал в качестве нового члена правления ВТБ главу департамента стратегии и корпоративного развития Владимира Левыкина. Он будет следить за реализацией новой стратегии, говорится в сообщении банка.

"Ключевыми приоритетами развития ВТБ на следующие три года определены финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса при обеспечении лидирующих позиций по качеству финансовых услуг, а также кратное увеличение расчетов в национальных валютах с дружественными странами. Важным направлением станет обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых финансовых продуктов с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, а также сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов", - указали в банке.

Мониторинг реализации стратегии будет курировать новый член правления ВТБ: им избран Владимир Левыкин, занимающий должность руководителя департамента стратегии и корпоративного развития. Кадровое решение вступит в силу после утверждения со стороны Банка России, уточнили в ВТБ.

"Для ВТБ, как и для всего финансового сектора России, уходящий год был успешным. Мы перестроили бизнес-модель, сфокусировали нашу деятельность на рынке России и дружественных стран, работе в национальных валютах, создании новых возможностей и сервисов для обеспечения внешнеэкономической деятельности наших клиентов. По итогам этого года прибыль банка достигнет рекордной величины - 430 млрд рублей. Одновременно 2023 год стал временем поиска новых возможностей и переосмысления роли банка в жизни страны. Сегодня мы хорошо понимаем, каким должен быть ВТБ 2024-2026: надежной финансовой опорой для российской экономики и бизнеса, банком 35 млн розничных клиентов, современной технологической платформой на основе отечественных решений", - приводит пресс-служба слова главы ВТБ Андрея Костина.

Кроме того, наблюдательный совет утвердил бизнес-план и финансово-хозяйственный план ВТБ на 2024 год, инвестиционную программу ВТБ на 2024 год и другие документы.

Представить новую стратегию топ-менеджмент ВТБ планирует в начале первого квартала 2024 года.

Ранее первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, говоря о планах группы на следующую трехлетку, допустил, что группа может заплатить дивиденды за 2025 год.