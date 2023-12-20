Hotels.com оштрафовали за повторный отказ локализовать данные россиян

Сумма штрафа составляет 6 млн рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мировой судья оштрафовал сервис бронирования отелей Hotels.com на 6 млн рублей за отказ локализовать личные данные россиян в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

"Суд признал Hotels.com, L.P. виновным по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России) и назначил этому юридическому лицу наказание в виде штрафа на сумму 6 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В июле мировой судья 422 судебного участка Москвы оштрафовал Hotels.com за отказ локализовать личные данные россиян.

Сервис предоставляет услуги бронирования отелей и апартаментов. Компания имеет 85 различных тематических сайтов, которые действуют на 354 языках мира. Компания сотрудничает с 325 тыс. гостиниц в 19 тыс. городах мира.

В прошлом году Роскомнадзор выявил 46 случаев нарушения закона о персональных данных. Он обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию страны.

Требование о необходимости локализации баз данных российских пользователей в РФ действует с 2015 года, однако ответственность была установлена в 2019 году. На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний, среди которых Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking и другие. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн рублей, в случае повторного нарушения - до 18 млн рублей.