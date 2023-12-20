"Транснефть" планирует перевалить в 2024 году через порт Козьмино 46 млн тонн нефти

Глава компании Николай Токарев отметил, что перевалка может вырасти и выше 50 млн тонн

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Транснефть" планирует в следующем году перевалить через порт Козьмино на Дальнем Востоке 46 млн тонн нефти. В 2023 году этот объем уже превысил 42,6 млн тонн, сообщил глава "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия-24".

"В следующем году уже посчитано, будет 46 [млн тонн] в Козьмино", - сказал он. "42,6 млн тонн в этом году в Козьмино уже перевалено. И это не предел, потому что мы видим возможность увеличить [объемы перевалки], и потенциал у порта есть", - добавил он.

Токарев отметил, что перевалка через порт может вырасти и выше 50 млн тонн. "50 млн - это не предел, но для этого нужно время и реализация необходимых технических решений. Уже Минэнерго и правительство этот вопрос всерьез обсуждают, поручения необходимые даны. Будем смотреть, как это оптимизировать", - отметил Токарев.

Ранее глава "Транснефти" в интервью "Коммерсанту" заявлял, что компания планирует отгрузить на экспорт через порт Козьмино в 2023 году 42 млн тонн нефти против 40 млн годом ранее. Кроме того, "Транснефть" готовится восстановить поставки нефти на экспорт "с первой очереди ВСТО через железную дорогу, через которую раньше отгружалось около 15 млн тонн нефти", расконсервировав для этого железнодорожную станцию Грузовая в Приморском крае. По его словам, нефтекомпании должны решить вопрос с тарифами РЖД, чтобы это направление заработало.