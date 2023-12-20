ДОМ.РФ: спрос на субсидирование проектов застройщиков ожидается в I квартале 2024 года

Объем финансирования в рамках всей программы - 2,6 млрд рублей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Почти двадцать кредитных договоров, включая восемь в рамках "зеленого" строительства, заключено с момента запуска программы по субсидированию ставки проектного финансирования застройщиков. Основной спрос ожидается в первом квартале 2024 года. Такое мнение высказала руководитель подразделения "Устойчивое развитие" ДОМ.РФ Евгения Либефорт.

"Объем финансирования в рамках всей программы - 2,6 млрд рублей. Мы свели статистику по подаче заявок за октябрь-ноябрь, у нас пока 17 кредитных договоров, из них - восемь "зеленых". Ввиду того, что программа только стартовала, ожидаем, что основной поток заявок будет в первом квартале 2024 года", - сказала она на онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в УрФО".

По ее словам, застройщики жилья могут подавать заявки на проекты, которые появились в Единой информационной системе жилищного строительства с 1 января 2023 года, с проектной декларацией, действующей до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ выделил 2,6 млрд рублей на субсидирование ставки по проектному финансированию строительства жилья в 39 субъектах РФ с пониженным уровнем предложения жилья. Программа снижает ставку по кредитному договору проектного финансирования девелоперов до уровня не выше ключевой ставки, что особенно актуально для новых проектов в условиях роста рыночных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России. Для проектов жилья, соответствующих отдельным критериям национального стандарта ГОСТ Р "зеленого" строительства за счет средств ДОМ.РФ ставка проектного финансирования будет дополнительно снижаться до 2 п.п. в зависимости от класса энергоэффективности и соответствия.