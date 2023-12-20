Цена набора продуктов для оливье за год выросла на 8,7%

Она составила 204 рубля 83 копейки

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Стоимость набора продуктов, входящих в наиболее распространенный вариант приготовления салата оливье, в среднем по стране выросла за год на 8,7%. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном экспертами Центра стратегических разработок (ЦСР) на основе данных Росстата.

"Наиболее распространенный вариант оливье с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в 7,5% - цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 8,7% по отношению к ноябрю 2022 и составила 204 рубля 83 копейки", - отмечается в исследовании. При этом авторы поясняют, что цена приведена за объем в 800 г.

"С учетом того, что хорошие хозяйки на новогодний стол ставят не менее трех видов салатов, горячее, нарезки и фрукты, выбор объема вполне взвешен и обоснован", - говорит заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

Эксперты отмечают, что картофель на фоне отличного урожая в среднем по стране подешевел, да и колбаса подорожала не так сильно - на 6,4%. Рост цены произошел в первую очередь из-за роста стоимости яиц более чем на 40%.

"Есть уверенность, что к старому новому году, судя по последним заявлениям министерств, дороже не станет, а может, даже успеет немного подешеветь. Также для любителей заменить колбасу на курицу, отметим, что по статистике птица дешевле, - продолжают аналитики ЦСР. - При этом самым недорогим оливье с колбасой можно условно назвать тот, что будут делать домохозяйки в Республике Мордовия - около 161 рубля, а самым дорогим в Чукотском автономном округе - около 478 рублей".

Из трех выбранных для исследования рецептов самый недорогой оливье - это вегетарианский, так как в этом варианте не яиц. В среднем по стране оливье с грибами подорожал за год только на 5,6% - его средняя цена в России составила 165 рублей 7 копеек. Самый недорогой вегетарианский новогодний салат получится в семьях Белгородской области - около 106 рублей, Липецкой и Тамбовской около 114 и 118 рублей соответственно.

"Несмотря на то, что это самый дорогой вид оливье для домохозяйств, любителям делать салат с "деликатесной" рыбой повезло больше, ведь средний по стране рост по итогам года показал самое низкое значение 3,7%. Его стоимость составила 599 рублей 53 копейки, - говорится в материалах ЦСР. - Более чем в двух десятках регионов он даже стал дешевле, чем в прошлом. Это связано с тем, что в России рекордный с 2018 года улов лосося. Что сдерживает ценовую динамику".

Там добавили, что дешевле всего продукты для оливье с рыбой будут стоить в Еврейской автономной области, на Камчатке и в Приморье.

Исторический рецепт с рябчиком

"Для сторонников исторических рецептов - цену рябчиков статистика регулярно не отслеживает, но средняя рыночная цена рябчика - тушка весом 200 г обойдется дороже, чем весь салат - около 1 300 рублей за тушку, - привел пример Борис Копейкин. - Для тех, у кого есть подсобные хозяйства, салат выйдет еще дешевле".

"Многие, взглянув на итоговую стоимость продуктов для оливье, начинают сравнивать с ценами готового салата в магазине или столовой. Здесь важно понимать, что в стоимость производитель закладывает - налоги, трудозатраты, стоимость продуктов, транспортные расходы, затраты на ЖКХ, аренду, - говорится в исследовании. - Покупать готовый или готовить самому, как и определять ингредиенты, выбор исключительно потребителя. Вкусовые предпочтения россиян меняются, как и рецептура салатов. Тысячи семей уже давно не ограничиваются традиционным набором салатов".