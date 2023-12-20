В Новосибирской области построят завод грузового транспорта за 20 млрд рублей

Директор компании "Тренд" Константин Подшивалов отметил, что первую модель автомобиля планируется выпустить в 2027 году

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Тренд" вложит 20 млрд рублей в строительство завода грузового транспорта под Новосибирском. Соответствующий проект был одобрен на заседании инвестиционного совета региона, передает корреспондент ТАСС.

"На сегодняшний день сложилась высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. Цель проекта - создание на территории Новосибирской области завода, который выпускает широкую линейку грузового автотранспорта до 2 до 15 тонн. <…> Инвестиции в проект предполагаются в районе 20 млрд рублей. Инвестиции будут происходить до 2030 года", - сказал директор компании Константин Подшивалов.

Он добавил, что первую модель автомобиля - пятитонный грузовик - планируется выпустить в 2027 году.

По информации директора, для строительства завода выбран участок площадью 17 га, на участке есть техническая возможность проведения всех необходимых инженерных коммуникаций.

Завод будет строиться в два этапа. На первом этапе планируется сборка из отечественных и зарубежных комплектующих. Предполагается создание цехов по производству рам, кабин и сборочный цех. На втором этапе производственная линейка будет расширена, на территории завода появятся новые цеха для производства собственных комплектующих.

При выходе на проектные мощности на заводе будут работать более 2 тыс. человек. К 2029 году планируемая выручка составляет около 23 млрд рублей. Бюджетная эффективность проекта оценивается в порядка 4 млрд рублей налогов - с 2027 по 2031 год. Компания получила разрешение на выпуск серии автомобилей более 500 машин в год.