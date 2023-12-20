НЛМК инвестировал более $100 млн на замену оборудования на Стойленском ГОКе

В компании отметили, что в условиях действующего производства были установлены четыре новые мельницы с увеличенным на 15% объемом барабана

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Группа НЛМК модернизировала обогатительное оборудование на Стойленском ГОКе в Белгородской области, что позволит нарастить в 2024 году переработку руды на 2,5 млн тонн в год и производство железорудного концентрата - на 1 млн тонн в год. Инвестиции в проект составили более $100 млн, следует из сообщения НЛМК.

"На двух из четырех секций обогатительной фабрики заменены по две шаровые мельницы, которые предназначены для измельчения руды. Проект позволит в 2024 году увеличить переработку руды на 2,5 млн тонн в год и производство железорудного концентрата на 1 млн тонн в год", - говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что в условиях действующего производства были установлены четыре новые мельницы с увеличенным на 15% объемом барабана. В базовые узлы мельниц также внесены конструктивные изменения для повышения надежности и долговечности оборудования, уточнили в НЛМК.

"Проект направлен на полное обеспечение железорудным сырьем Новолипецкого металлургического комбината. Объем инвестиций составил более $100 млн", - отмечается в сообщении. В 2024 году НЛМК планирует заменить еще две мельницы на первой технологической секции обогатительной фабрики.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.