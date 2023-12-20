Глава De Beers заявил, что на таможне не смогут отличить российские алмазы от других

Новый пакет санкций ЕС включает запрет импорта ювелирных алмазов из России

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Отличить российский бриллиант от какого-либо другого на таможне практически невозможно. Такое мнение выразил генеральный директор британской алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук в интервью газете Financial Times.

"При всем желании обычный сотрудник таможни не сможет, взглянув на один бриллиант и другой, сказать: "Этот - российский", - пояснил Кук, комментируя новый пакет санкций ЕС, который включает запрет импорта ювелирных алмазов из России.

De Beers - международная компания со штаб-квартирой в Лондоне, которая занимается добычей, обработкой и продажей алмазов. Основана в 1888 году на территории нынешней Южно-Африканской Республики. Входит в британскую группу горнодобывающих компаний Anglo American.

18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине. В него, помимо прочего, входит запрет на ввоз в страны сообщества ювелирных алмазов из РФ. Он распространяется как на алмазы российского происхождения, так и на ювелирные камни, следующие транзитом через Россию.