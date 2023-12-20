Telegraph: BP решила пожертвовать на ремонт и реконструкцию Британского музея $63 млн

Некоторые из которых находятся в плачевном состоянии, сообщила газета

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Нефтегазовая компания BP намерена предоставить Британскому музею более $63 млн на ремонт и реконструкцию помещений, некоторые из которых находятся в плачевном состоянии. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Крупнейшее подобное корпоративное пожертвование в Соединенном Королевстве поможет знаменитому культурному институту, основанному в 1753 году, реализовать в ближайшее десятилетие "генеральный план" реконструкции. Она затронет прежде всего те залы, где находятся, в частности, Розеттский камень с тремя идентичными по смыслу текстами и скульптуры античного храма Парфенон.

По словам главы комитета по реконструкции здания в лондонском районе Блумсбери Чарли Мэйфилда, некоторым из помещений одного из крупнейших и наиболее посещаемых культурных учреждений в мире более 200 лет, и они нуждаются в срочном ремонте. Зал в западной части, где выставлены "мраморы Элгина", печально известен протечками, при этом он отсырел, как отмечает издание, "до такой степени, что министр культуры Греции Лина Мендони заявила ранее, что хранение древних произведений искусства в этом помещении [это просто] оскорбление".

Греческое правительство уже давно добивается возвращения скульптур Парфенона, которые, согласно недавнему заявлению главы правительства Греции Кириакоса Мицотакиса, "лучше смотрелись бы в [афинском] Музее Акрополя". Мицотакис также сказал, что скульптуры принадлежат Греции и были украдены.

Мраморы Элгина

В 1801 году бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей Афинского акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 гг. вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

Всего лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.