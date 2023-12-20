20 декабря, 11:09
Международная выставка-форум "Россия"

Шадаев посетил стенд ТАСС на выставке "Россия"

Директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Алексей Забелин/ ТАСС
Директор по визуальному контенту ТАСС Илья Лазарев и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев
© Алексей Забелин/ ТАСС

Министр цифрового развития поблагодарил агентство за качественную работу и вручил диплом от имени министерства

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев посетил стенд информационного агентства ТАСС на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент ТАСС.

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Стенд министру представил директор по визуальному контенту агентства Илья Лазарев, рассказавший Шадаеву о работе ТАСС, а также о продуктах, которые предоставляет агентство. Министр поблагодарил ТАСС за качественную работу и вручил диплом от имени министерства.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

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