В АТОР заявили, что продажи новогодних туров по России выросли за год на 30%

Отправятся в новогодние путешествия по стране с помощью туроператоров и турагентов более 600 тыс. человек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Продажи новогодних туров по России выросли за год на 30%, отправятся в новогодние путешествия по стране с помощью туроператоров и турагентов более 600 тыс. человек. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По нашим оценкам, в новогодние путешествия внутри России с помощью туроператоров и турагентов отправятся более 600 тыс. туристов. Это примерно на 30% больше, чем показали реальные продажи годом ранее. Прирост мы считаем органическим. В пользу отдыха внутри страны говорит, в том числе, и то, что общее удорожание новогодних туров за год в среднем по рынку составило всего +10,7%, что ниже уровня реальной инфляции", - сказал вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма Сергей Ромашкин.

Наибольшим спросом у организованных туристов на Новый год пользуются Краснодарский край (от 30% до 50% продаж у туроператоров), Санкт-Петербург (4-11%), Кавказские Минеральные Воды, Москва и Подмосковье. Также пользуются спросом Север России (в Великий Устюг, Карелию), Крым, Казань, Калининград, экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Тюменская область. Среди бронирований горнолыжных туров выделяются, помимо горного кластера Сочи, Шерегеш и курорты Северного Кавказа (Архыз, Домбай и Приэльбрусье), рассказали в АТОР.

По данным туроператоров, наибольший прирост количества новогодних бронирований по сравнению с прошлым годом демонстрируют Краснодарский край (от +16% до +59%), Москва (+30-51%), Санкт-Петербург (+15-27%), Великий Устюг (+28-35%), Крым (+50-100%).