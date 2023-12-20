Global Ports перерегистрировала бизнес с Кипра во Владивосток

В феврале компания также объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Global Ports - оператор контейнерных терминалов - завершила процесс редомиляции бизнеса с Кипра в Россию. Согласно данным ЕГРЮЛ, с 19 декабря 2023 года компания "Глобал Портс инввстментс" зарегистрирована на острове Русский во Владивостоке.

В марте компания сообщала, что приняла решение о смене места регистрации компании с Кипра на Российскую Федерацию в течение 2023 года. В феврале компания объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи.

Global Ports Investments PLC - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту, терминалы расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", Первый контейнерный терминал, Усть-Лужский контейнерный терминал и "Моби Дик" на Балтике, Восточная стивидорная компания на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминалы "Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Global Ports также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом.