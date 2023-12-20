Парламент Египта одобрил сделку с Lukoil Overseas на разведку и добычу нефти

Председатель комитета по обороне и национальной безопасности в парламенте Египта Ахмед аль-Авади сообщил, что соглашение реализуется в рамках стратегии развития нефтегазового сектора его страны

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила законопроект, разрешающий министру нефти республики Тарику аль-Мулле заключить контракт с компаниями Egyptian General Petroleum Corporation и Lukoil Overseas на разведку и добычу нефти в пустыне на востоке страны. Об этом сообщил портал Al-Youm as-Sabia.

Проект предполагает разведку и разработку нефтяных месторождений в регионе Эш-аль-Маллаха неподалеку от города Хургада. Председатель комитета по обороне и национальной безопасности в парламенте Египта Ахмед аль-Авади отметил, что соглашение реализуется в рамках стратегии развития нефтегазового сектора Египта.

"Лукойл" уже реализует ряд нефтегазовых проектов в арабской республике. В частности, компания участвует в проекте Мелейя в Западной пустыне, разработке блока "Западный Эш-аль-Маллаха" в Восточной пустыне и проекте по его расширению.