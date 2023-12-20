Reuters: Индия призвала G7 отложить ограничение импорта алмазов из РФ

Это нецелесообразно, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны, сообщил источник агентства

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 декабря. /ТАСС/. Индия призвала страны Группы семи (G7) отложить решение о введении запрета на алмазы из России из-за неясности правил отслеживания их происхождения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трех-четырех месяцев нецелесообразны, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней неясны", - заявил один из источников агентства.

Индия также выразила свои возражения по поводу нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Он может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, некоторые из которых могут быть конфиденциальными, отметил другой источник Reuters.

Страны Группы семи ранее заявили, что введут запрет на алмазы из России с 1 января 2024 года. Согласно заявлению, G7 также введет поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран, а к 1 сентября создаст "надежный механизм проверки и сертификации" необработанных алмазов.