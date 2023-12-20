В МЭР заявили о подорожании проживания в российских отелях в 2023 году на 10%

Сохраняется дефицит номеров, отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проживание в российских отелях "три звезды" подорожало в 2023 году на 7-10%, в четырех- и пятизвездочных гостиницах - на 10,8% по сравнению с 2022 годом, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

"По гостиницам категории "три звезды" - рост как с начала года, так и в среднем за год у нас, в целом, стабильный - от 7% до 10%, по гостиницам четыре-пять звезд с начала года - 12,6%, год к году - 10,8%. На фоне роста спроса, напомню, за 10 месяцев на 19% выросло число турпоездок, и при этом сохраняется дефицит номеров, считаем, что этот показатель, в целом, соответствует текущей ситуации", - сказал Вахруков, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

В Минэкономразвития состоялось совещание по мониторингу цен в туристической отрасли, в том числе в период новогодних праздников. Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин сообщил, что ведомство и Минтранс России продолжают следить за ценами на авиабилеты во взаимодействии с ФАС. Помимо поддержки, оказываемой отрасли авиаперевозок государством, авиакомпании продолжают самостоятельно предоставлять скидки. В целом в 2023 году отмечается рост количества перевезенных пассажиров. Так, за 10 месяцев 2023 перевезено 90,1 млн пассажиров, что на 11,2% выше уровня прошлого года.

Начальник управления регулирования транспорта и контроля закрытых закупок ФАС России Адиля Вяселева отметила, что служба осуществляет мониторинг стоимости авиабилетов эконом-класса в новогодние праздничные дни. Мониторинг ведется по 332 маршрутам, на наиболее популярных из них полеты выполняют более трех авиакомпаний.