Предприятия ДНР получили более 100 млн рублей из Фонда развития промышленности

Заместитель председателя правительства региона Владислав Васильев отметил, что всего подано 28 заявок на общую сумму 1 млрд 494 млн рублей

ДОНЕЦК, 20 декабря. /ТАСС/. Четыре промышленных предприятия Донецкой Народной Республики получили более 100 млн. рублей из Фонда развития промышленности Донбасса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Владислав Васильев.

"101 млн 115 тыс. рублей. Именно столько средств уже получили четыре предприятия, подавшие заявки в Фонд развития промышленности. Среди них " Лемуа" и "Сталкер", - написал в Telegram-канале зампред.

Он уточнил, что всего подано 28 заявок на общую сумму 1 млрд 494 млн рублей. 18 из них уже одобрены наблюдательным и экспертным советами на сумму 867 млн рублей.

Фонд развития промышленности Донбасса принимает заявки от предприятий региона на получение займов под низкий процент. Одно из основных условий - предоставление бизнес-проекта. Деньги выдаются на приобретение нового оборудования и пополнение оборотных средств.