На Минском заводе колесных тягачей заявили, что в их продукции почти нет импортного

Предприятие связано с оборонным комплексом Союзного государства Белоруссии и России

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Доля импортных составляющих основной продукции Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), связанной с оборонным комплексом Союзного государства Белоруссии и России, стремится к нулю. Об этом сообщил генеральный директор ОАО "МЗКТ" Алексей Римашевский.

"Если говорить о санкциях, то мы никогда не были в простых условиях. Специфика нашей деятельности связана с тем, что нас всегда ограничивали, по крайней мере технологически, - сказал гендиректор, его слова приводит агентство БелТА. - По основной нашей продукции, связанной с оборонкой Союзного государства, доля импортных составляющих стремится к нулю". По его словам, по некоторым изделиям "она практически полностью отсутствует". "Мы были готовы к этому [санкциям] как никто", - сказал Римашевский.

Касаясь сотрудничества с РФ, Римашевский отметил, что по данным за последние 10 лет в среднем более 70% техники предприятия эксплуатируется в России. "Естественно, эта техника создается с использованием как российских, так и белорусских компонентов", - сказал он. Среди новых проектов с российской стороной он выделил создание нового 100-тонного автокрана по заказу "Газпрома" в рамках сотрудничества МЗКТ и Галичского автокранового завода. "Если говорить о новшествах, то мы стартовали с совместным импортозамещающим проектом с Галичским автокрановым заводом, с которым мы делаем тяжелый кран для нужд "Газпрома", - сказал гендиректор МЗКТ.

МЗКТ - ведущее предприятие военно-промышленного комплекса Белоруссии, специализирующихся на разработке и производстве специальных колесных шасси и тягачей. Техника предприятия успешно используется в ракетных войсках стратегического назначения, сухопутных войсках, войсках ПВО, радиотехнической разведке, инженерных войсках и службах материально-технического обеспечения. На МЗКТ разработаны также модели техники для народного хозяйства, нефтегазового сектора, строительной отрасли.