В Новосибирской области запустят комплекс по переработке пшеницы за 5,6 млрд рублей

Ожидаемая дата запуска - второй квартал 2027 года

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Компания "Маслов" планирует построить производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы в Новосибирской области за 5,6 млрд рублей. Завод планируется запустить в 2027 году, сообщил финансовый директор компании Иван Калькаев на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Новосибирской области.

Значительную долю в экспорте Новосибирской области занимает продукция АПК. Регион традиционно входит в тройку крупнейших сельскохозяйственных регионов Сибири.

"В рамках нового проекта предполагается создание мощностей по переработке пшеницы и муки соответственно 290 и 200 тыс. тонн в год, создание единовременных мощностей хранения зерновых культур - 50 тыс. тонн. <…> В рамках проекта планируется 5,6 млрд капитальных вложений, из них собственных средств ожидается порядка 10% и 90% за счет средства банка "Солидарность". Ожидаемый запуск производства - второй квартал 2027 года", - сказал он.

Планируется, что завод будет располагаться в Искитимском районе региона на участке площадью 43,6 га. В рамках проекта будет создано 220 новых рабочих мест. Налоговые поступления в консолидированный бюджет области до 2031 года составят 2,7 млрд рублей.

В настоящее время компанией "Маслов" ведется строительство комплекса по переработке масличных культур - рапса и льна - в Новосибирской области. Запуск первой очереди планируется в 2024 году.