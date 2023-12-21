Началось строительство ЛЭП для инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300

Инновационный энергоблок мощностью 300 МВт будет поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности России

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. В Северске (Томская область) началось строительство линии электропередачи (ЛЭП) для присоединения инновационного реактора БРЕСТ-ОД-300 к электросетям России и выдачи туда электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ТВЭЛ (топливный дивизион госкорпорации).

"В Северске началось капитальное строительство линий электропередачи для реализации схемы выдачи мощности будущего энергоблока с инновационным реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. <…> Инновационный энергоблок мощностью 300 МВт будет поставлять электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности России", - говорится в сообщении.

Схема выдачи мощности в энергосистему Томской области будет реализована через три линии электропередачи 220 кВ, выходящие с распределительного устройства энергоблока на две подстанции МЭС Сибири (филиал ПАО "Россети") - подстанцию ГПП 220 кВ и подстанцию "Восточная" 220 кВ, а также на подстанцию АО "СХК" ЭС-2 220 кВ. Кроме того, еще две ЛЭП 110 кВ строятся в пределах промышленной площадки АО "СХК" для обеспечения собственных нужд в электроэнергии и мощности объектов опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК). Общая мощность электростанций Томской области составляет чуть более 1 ГВт (1 036,4 МВт). В энергосистеме региона преобладают тепловые электростанции малой и средней мощности до 300 МВт.

О проекте "Прорыв"

Строительство ОДЭК в составе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным ядерным топливным циклом, включая комплекс по производству смешанного уран-плутониевого нитридного топлива, а также модуль переработки облученного ядерного топлива, реализуется на площадке Сибирского химического комбината (АО "СХК", предприятие ТВЭЛ) в рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв". Проект направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и на решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию с многократным рециклом делящихся материалов - таким образом, эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого короткого топливного цикла в минимальные сроки в пределах одной площадки. Первые объекты в рамках проекта "Прорыв" по развитию ядерной энергетики будущего будут вводиться в промышленную эксплуатацию начиная с 2024 года. По словам гендиректора Росатома Алексея Лихачева, в первом квартале 2024 года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива (модуль фабрикации и рефабрикации). Опыт проектирования, строительства, пуска и эксплуатации ОДЭК позволит перейти к строительству промышленного энергокомплекса (ПЭК) в составе реакторной установки на быстрых нейтронах БР-1200 мощностью 1200 МВт также со свинцовым теплоносителем.