В Ярославской области увеличат программу по развитию сельских территорий до 1 млрд рублей

Губернатор Михаил Евраев отметил, что в 2023 году в сфере АПК было подписано восемь инвестиционных соглашений

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Объемы финансирования проектов по комплексному развитию сельских территорий в Ярославской области в 2024 году увеличат в четыре раза, до 1 млрд рублей, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В 2023 году в сфере АПК было подписано восемь инвестиционных соглашений на сумму более 6,9 млрд рублей. Более 1 млрд рублей запланировано на поддержку сельхозтоваропроизводителей Ярославской области в 2024 году. В регионе успешно реализуется государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий". В следующем году объем ее финансирования составит более 1 млрд рублей, что выше уровня 2023 года в четыре раза", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Среди проектов, которые планируется реализовать в 2024 году - строительство физкультурно-оздоровительного центра и сетей водоотведения в Любиме, водопровода, многофункционального центра и павильона для культурных мероприятий в Мышкине, очистных сооружений канализации в Пошехонье, библиотеки и канализационной насосной станции в Пречистом. Для обеспечения на селе востребованных специалистов построят жилые дома в Гаврилов-Ямском и Пошехонском районах, также благодаря программе регион получит средства на строительство 5,5 км дорог. Кроме того, продолжится возведение школы на 350 учащихся в поселке Заволжье и многофункционального центра в деревне Пестрецово в Ярославском районе.