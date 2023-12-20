Этот показатель включает в себя данные о ценах на проживание в течение семи ночей и переезд к месту отдыха и обратно по 18 основным туристическим направлениям

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Росстат в 2024 году начнет публиковать информацию о стоимости турпродукта - этот показатель включает в себя данные о ценах на проживание в течение семи ночей и переезд к месту отдыха и обратно по 18 основным туристическим направлениям. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"В числе вопросов - результаты расчета стоимости отдыха по новой методологии Росстата, в основе которой экспериментальный показатель - "стоимость турпродукта". Он включает в себя проживание в течение семи ночей, а также переезд к месту отдыха и обратно по 18 основным туристическим направлениям с различной глубиной бронирования. <…> По оценкам Росстата, публикация информации о стоимости туристического продукта возможна уже в середине 2024 года", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития состоялось совещание по мониторингу цен в туристической отрасли. Заместитель руководителя Росстата Ирина Шаповал сообщила, что сбор данных о стоимости проживания в отелях и о цене авиабилетов и билетов на проезд по железной дороге ведется с начала июля. За прошедшие полгода специалисты Росстата адаптировали разработанную ранее методику расчета стоимости турпродукта применительно к текущей ситуации. В частности, для обеспечения максимальной полноты данных, учитывающих гибкую ценовую политику авиаперевозчиков и РЖД, Росстат начал фиксировать данные продаж два раза в неделю - в понедельник и пятницу. Ранее ценовые котировки собирались раз в неделю.

В настоящее время работа с операторами рынка туристических услуг и перевозчиками продолжается. Решаются вопросы оперативной передачи массивов данных о продажах билетов и бронировании номеров в гостиницах, рассказали в МЭР.