Башкирское речное пароходство и Судоремонтно-судостроительный завод планируют объединить

По словам министра земельных и имущественных отношений Башкирии Натальи Полянской, принято принципиальное решение о сохранении пароходства и судоремонтной отрасли

УФА, 20 декабря. /ТАСС/. АО "Башкирское речное пароходство", избежавшее банкротства, объединят с Судоремонтно-судостроительным заводом в Уфе для повышения эффективности и полного финансового оздоровления. Об этом журналистам сообщила министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.

"Судоремонтно-судостроительный завод работает, он загружен заказами сейчас, слипы заняты. Сейчас реализуется такая программа - летом предприятие зарабатывает на добыче песчано-гравийной смеси и перевозках, зимой - ремонтирует суда, мы идем к этому. Судоремонтный завод останется, идет процесс реформирования порта в Уфе, Башкирского речного пароходства, чтобы они работали в комплексе", - сообщила Полянская.

Она отметила, что на уровне руководства республики принято принципиальное решение о сохранении пароходства и судоремонтной отрасли. Всего у предприятия по состоянию на 2021 год было 24 единицы флота.

Глава Башкирии Радий Хабиров в конце 2019 года поручил принять меры для оздоровления пароходства, признанного банкротом в 2017 году. Постепенно были увеличены объемы заказов на поставку стройматериалов судами, начат ремонт плавсостава, увеличена численность работников предприятия. В 2020 году при поддержке правительства республики была погашена текущая и кредиторская задолженности, уплачены налоги и сборы в бюджет, ликвидированы долги по зарплате, отремонтированы 14 судов.