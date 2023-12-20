Африканский банк развития отзывает весь иностранный персонал из Эфиопии

Решение принято в качестве реакции на "грубое нарушение дипломатического протокола" при задержании эфиопскими органами безопасности двух членов персонала организации 31 октября.

НАЙРОБИ, 20 декабря. /ТАСС/. Африканский банк развития (АБР) принял решение временно отозвать своих иностранных сотрудников из Эфиопии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

"Африканский банк развития принял решение немедленно вывести всех своих международных сотрудников из Эфиопии, - говорится в сообщении АБР. - Представительство [банка] продолжит работу под руководством исполняющего обязанности главы [представительства]."

Отмечается, что принятые меры не коснутся местного персонала, а иностранцы будут выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

АБР уточняет, что решение принято в качестве реакции на "грубое нарушение дипломатического протокола" при задержании эфиопскими органами безопасности двух членов персонала организации 31 октября. Представители банка были отпущены на свободу спустя несколько часов после задержания в связи с вмешательством президента АБР Акинвуми Адесины. 6 ноября международная организация потребовала от властей страны расследовать инцидент.

На настоящий момент, по словам Адесины, "ситуация не решена удовлетворительным [для АБР] образом", подчеркивается в заявлении. Глава финансовой структуры подчеркнул, что у него нет уверенности в том, что "все сотрудники Африканского банка развития чувствуют себя в безопасности и могут выполнять свои обязанности, а также передвигаться по стране, не опасаясь преследований".