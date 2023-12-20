Финансирование стратегии "Северстали" по декарбонизации составит 139 млрд рублей

Гендиректор компании Александр Шевелев отметил, что стратегия включает пять ключевых направлений

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" представила стратегию декарбонизации до 2030 года. Объем финансирования этой стратегии под названием "Вместе к низкоуглеродному будущему" составит 139 млрд рублей, сообщил гендиректор компании Александр Шевелев на мероприятии, посвященном подведению итогов 28-й конференций сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

"Мы объявили о переходе на новую технологическую схему производства стали на основе использования окатышей, что значительно снизит наши выбросы СO2, но этим проектом наша комплексная стратегия декарбонизация стоимостью 139 млрд рублей не ограничивается. Свой подход к снижению выбросов парниковых газов мы охарактеризовали как SMART-декарбонизацию. Нам важно, что наши бизнес-цели и цели по декарбонизации поддерживают друг друга и опираются на конкретные инициативы", - сказал Шевелев.

Инвестиции в краткосрочную цель (снижение выбросов парниковых газов на 3% до конца 2024 года) составят 23,9 млрд рублей. В достижение среднесрочной цели (снижение выбросов на 10% до конца 2030 года) компания вложит еще 115,1 млрд рублей. Общий эффект снижения выбросов парниковых газов от этих мероприятий превысит 3 млн тонн СО2 в год.

Пять направлений стратегии

Стратегия включает пять ключевых направлений. Первое - постановка целей и их реализация через конкретные инвестиционные проекты. Для обеспечения целей по снижению выбросов парниковых газов относительно базового уровня 2020 года - на 3% до конца 2024 года и на 10% до конца 2030 года - в компании принят комплекс инвестиционных проектов. Этот комплекс предусматривает мероприятия, предполагающие трансформацию основной технологической цепочки, программу 95% собственной генерации электроэнергии и другие.

Второе направление - работа над инновациями в таких областях, как улавливание, захоронение и использование СO2, производство и использование водорода и др. На сегодняшний день основным ориентиром для компании является снижение выбросов на 40-60%.

По словам Шевелева, третье направление стратегии - "зеленые" продукты. Это значит, что продукция должна соответствовать высоким требованиям клиентов и способствовать трансформации в направлении низкоуглеродного развития отраслей.

Среди других направлений стратегии - "зеленое" финансирование и взаимодействие с внешними сторонами.

О компании

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.