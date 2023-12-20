Рада упростила ввоз на Украину средств радиоэлектронной борьбы

В частности, отменены налоги на ввоз в страну средств РЭБ и радиолокационных комплексов

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроекты, которыми отменила уплату налогов при ввозе в страну средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационных комплексов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал <...> законопроекты об освобождении от НДС и пошлины при ввозе на Украину РЭБ, радиолокационных комплексов для армии", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, на заседании парламент одобрил оба законопроекта сразу в первом и во втором чтениях.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев уточнил в своем Telegram-канале, что отмена налогов также распространяется на пластины для бронежилетов.