В доход России обратили имущество экс-полицейского из Ростова-на-Дону на 130 млн рублей

По данным Генпрокуратуры, в период службы Николай Щитов приобрел несколько квартир и автомобилей, а также жилой дом с земельным участком за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Имущество бывшего ростовского полицейского Николая Щитова на общую сумму более 130 млн рублей обратили в доход государства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры, экс-полицейского обвиняют в получении взяток.

"Генпрокуратура России проверила соблюдение законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова, обвиняемого в получении взяток. Гуковский городской суд Ростовской области удовлетворил иск Генпрокуратуры России - денежные средства, объекты недвижимости и транспортные средства общей стоимостью более 130 млн рублей, принадлежащие бывшему сотруднику правоохранительных органов, обращены в доход государства", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что бывший сотрудник полиции в период службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел несколько квартир и автомобилей, а также жилой дом с земельным участком. Кроме того, с целью извлечения прибыли он размещал деньги на банковских вкладах, которые оформлял на своих родственников и близких лиц. И в связи с этим надзорное ведомство направило в суд исковое заявление об обращении указанного имущества в доход России.