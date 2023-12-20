ЛАГ предлагает сосредоточиться на повышении качества сотрудничества с РФ

Заместитель генерального секретаря региональной организации Хусам Заки отметил, что торговый обмен между арабскими странами и Россией значительно вырос

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Лига арабских государств (ЛАГ) считает необходимым сосредоточиться на повышении качества сотрудничества с Россией. Об этом заявил заместитель генерального секретаря региональной организации Хусам Заки, выступая на пресс-конференции по итогам Российско-арабского форума сотрудничества.

"Торговый обмен [между арабскими странами и РФ] значительно вырос. В будущем можем достигнуть большего, сконцентрироваться на повышении качества сотрудничества", - сказал Заки.

VI сессия Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел состоялась в среду в городе Марракеш.