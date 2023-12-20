Коллектив завода Bridgestone в Ульяновске намерены сохранить после сделки с S8 Capital

По словам губернатора региона Алексея Русских, важно оставить высокий уровень оплаты труда и привычную для сотрудников корпоративную культуру

УЛЬЯНОВСК, 20 декабря. /ТАСС/. Холдинг S8 Capital обязан сохранить коллектив предприятия Bridgestone в Ульяновске после покупки российских активов у японского производителя шин, согласно условиям сделки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Для нового собственника обязательное условие сделки - сохранение коллектива предприятия. Это общая позиция Минпромторга России и правительства региона. В договоре также есть пункт по скорейшему восстановлению производства до проектной мощности завода", - привели слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских в пресс-службе.

По словам Русских, правительство региона со своей стороны будет следить за выполнением всех обязательств и оказывать содействие при необходимости. "С новым собственником держим связь. Важно сохранить высокий уровень оплаты труда и привычную для сотрудников корпоративную культуру", - процитировали губернатора в пресс-службе.

Ранее в заявлении, опубликованном на сайте компании, сообщалось, что японский производитель шин Bridgestone продаст свои российские активы холдингу S8 Capital. Соглашение включает завод по производству шин в Ульяновске и офис продаж и маркетинга в Москве. В заявлении также отмечается, что в рамках сделки около 1 тыс. сотрудников Bridgestone перейдут на работу к покупателю активов. Как отмечается в сообщении холдинга S8 Capital, согласно условиям сделки, торговые марки и бренд Bridgestone новому собственнику не передаются.

Компания Bridgestone, работавшая в России с 1998 года, в марте 2022 года объявила о решении приостановить работу своего завода в России, который расположен в Ульяновске, в связи с ситуацией вокруг Украины. Кроме того, было решено заморозить новые инвестиции в РФ. Тогда компания также остановила экспорт шин в Россию.