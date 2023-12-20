В Астраханской области промысловый улов упал до 36,5 тыс. тонн из-за короткого паводка

По словам министра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслана Пашаева, причиной снижения показателя стал, в частности, паводок, который вызвал обмеление каналов-рыбоходов

АСТРАХАНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Объем промыслового улова в Астраханской области по итогам 2023 года в связи с непродолжительным паводком упал до 36,5 тыс. тонн, что ниже показателя 2022 года - 38 тыс. тонн. Об этом сообщил на совещании по подведению итогов путины министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"В текущем году на промысле было задействовано порядка 65 рыбодобывающих организаций, которые осуществляют свою деятельность в реке Волга, ее водотоках и в авандельте Каспийского моря. По оперативным данным, вылов водных биологических ресурсов составил 36,5 тыс. тонн. Это экстремально низкая цифра, очень плохая, ниже того госзадания, которое у нас есть", - сказал Пашаев, уточнив, что среднегодовое значение промыслового вылова в регионе составляет 43 тыс. тонн, а по итогам путины в 2022 году поймали около 38 тыс. тонн рыбы.

По словам Пашаева, причинами снижения показателя стали непродолжительный паводок, который вызвал обмеление каналов-рыбоходов, и неполное залитие нерестилищ, что отрицательно сказалось на естественном воспроизводстве рыбы.

"Третий год в целом рыбохозяйственная обстановка на Нижней Волге формируется на фоне пониженного попуска воды [в период половодья] и дефицита воды в целом. В течение всего 2023 года уровень воды в реке Волге по водомерному посту Астрахани был ниже среднего на треть нормы. При этом наибольшая отрицательная аномалия была в июне - более 1,5 м, когда вода была крайне необходима для обеспечения естественного воспроизводства рыб", - сообщил в рамках совещания заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" Сергей Шипулин.

Рыбная отрасль - одна из ключевых для экономики Астраханской области, в ней заняты около 230 предприятий региона. На территории области сформированы 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков. Рыбная продукция из Астраханской области активно поставляется за рубеж.