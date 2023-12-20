"Единый заказчик" завершил более 2 тыс. объектов строительства в новых регионах РФ

Глава компании Карен Оганесян выразил уверенность, что в 2024 году работы по остальным начатым проектам будут в целом завершены

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более 2 тыс. объектов строительства в новых регионах России готовы к сдаче в ближайшее время, сообщил журналистам глава публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

"Сегодня наш пул проектов в новых регионах - это 3,5 тыс. объектов: жилая недвижимость, инфраструктура, административные здания, новое строительство, восстановление объектов. Сегодня физически порядка 2 тыс. объектов мы уже завершили, сейчас идет подписание документов на передачу в полноценную эксплуатацию", - сказал он.

Оганесян выразил уверенность, что в 2024 году работы по остальным начатым проектам будут в целом завершены, однако добавил, что программа компании в новых регионах постоянно увеличивается. "По итогам последней поездки в Северодонецк было принято решение взять очередные 138 объектов в работу, в Рубежное мы заходим с восстановлением жилых домов", - добавил он.

О "Едином заказчике"

Госкомпания активно работает над восстановлением Приморского парка в Мариуполе, рассказал Оганесян. Так, верхняя часть парка уже восстановлена, а в конце октября были начаты работы по благоустройству набережной, их планируется завершить к началу пляжного сезона. Также среди объектов глава компании назвал Мариупольский государственный университет, школы, детские сады, медицинские объекты, в том числе перинатальный центр в Мариуполе, построенный по поручению президента.

Также Оганесян отметил, что "Единый заказчик" успешно провел подготовку новых территорий к осенне-зимнему периоду. "Сегодня уже 94 процента (готовности - прим. ТАСС) в Мариуполе, в Северодонецке - ближе к 100, в Волновахе один объект осталось подключить", - отметил он. Кроме того, господрядчик опережающими темпами восстанавливает исторический центр Мариуполя. "Из 73 объектов, которые мы взяли в работу, архитектура более чем по 40 уже видна, и мы начали эти объекты сдавать, хотя планы у нас были сдать их в 2024 году", - сказал он.