В "Киевстаре" сообщили о возобновлении всех услуг после масштабного сбоя 12 декабря

Генеральный директор компании Александр Комаров отметил, что сбой 20 декабря в сетях компании на юге и западе Украины был вызван последствиями работ по стабилизации системы

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Крупнейший на Украине оператор связи "Киевстар" полностью возобновил предоставление услуг после масштабного сбоя, произошедшего 12 декабря. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Комаров.

"Мы возобновили все услуги на 100% на всей территории Украины и за границей. Последняя услуга, которую мы возобновили в понедельник, был международный роуминг. В понедельник мы начали над этим работу и во вторник завершили. Все услуги "Киевстара" полностью работают. Без ограничений", - сказал он в эфире украинского телемарафона.

Гендиректор "Киевстара" добавил, что сбой 20 декабря в сетях компании на юге и западе Украины был вызван последствиями работ по стабилизации системы, которые проводила компания. К настоящему времени он устранен.

Крупномасштабный сбой в работе "Киевстара" произошел 12 декабря. Отключение сети привело к многочисленным проблемам в работе мобильной связи и интернета. В частности, отключилась система национального роуминга, прекратили работу сервисы крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка, также о проблемах сообщал энергохолдинг "ДТЭК". Кроме того, в некоторых регионах страны отключилась система оповещения о воздушной тревоге.

В "Киевстаре" тогда заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака. На восстановление работы оператора ушло более трех дней, при этом компания ранее признавала, что пока не может обеспечить возобновление работы около 10% базовых станций связи. По информации "Киевстара", 12 декабря цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения, ее во многом пришлось создавать заново.