В Иране заявили о снижении ставки по кредиту от РФ на строительство дороги

Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Российская сторона в два раза снизила годовую ставку по кредиту для Ирана на строительство железной дороги Решт - Астара, которая является участком коридора Север - Юг. Об этом заявил замминистра дорог и городского развития Ирана Шахрияр Эфендизаде.

"Первоначально Россия предложила нам кредит под 6% годовых, но в результате переговоров эта цифра была снижена до 3%. Общая стоимость проекта, согласно контракту, составляет €1,6 млрд, однако мы не знаем, какова будет цена оборудования, а потому и сумма конечных затрат на данный момент неизвестна", - приводит его слова агентство Tasnim.

Российская сторона эту информацию пока не комментировала.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север - Юг соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт - Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет €1,6 млрд. На строительство участка выделяется межгосударственный кредит на сумму €1,3 млрд. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.