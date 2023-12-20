Турпоток на Северном Кавказе с начала года вырос на 57%

Он составил 5,5 млн человек

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Туристический поток в регионы Северного Кавказа с начала года вырос на 57% и составил 5,5 млн человек. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров во время пресс-конференции в ТАСС в Москве.

"Если, допустим, в прошлом году было порядка 3,5 млн человек, то сегодня это 5,5 млн, то есть плюс два миллиона. Динамика роста туристического потока впечатляет. Помимо того, что она задает спрос, еще этот спрос надо удовлетворить качеством предоставления услуг. Над чем мы, собственно говоря, сегодня и трудимся", - отметил Назаров.

По его словам, в настоящее время проводится работа по созданию условий для привлечения инвесторов к проектам Кавказских Минеральных Вод. "Много людей едут, но тот номерной фонд, который там есть с советского времени, устарел и требует инвестиций. Под это мы тоже планируем создать условия", - добавил замминистра РФ.