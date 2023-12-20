В Удмуртии прокуратура объявила предостережения из-за роста цен на куриные яйца

В республике также зафиксировали повышение стоимости овощей и гречки

ТАСС, 20 декабря. Прокуратура Удмуртии объявила предостережения четверым руководителям крупных предприятий, осуществляющих производство куриных яиц, после повышения цен на продукцию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"В целях недопущения дефицита и необоснованного роста цен на социально значимые товары органами прокуратуры республики объявлены предостережения 4 руководителям крупных предприятий, осуществляющих производство куриного яйца, а также 25 предпринимателям, осуществляющим продажу продуктов первой необходимости", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в республиканских розничных торговых сетях наблюдается рост стоимости социально значимых товаров, таких как куриное яйцо, овощи, гречневая крупа.

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%.

13 декабря пресс-служба Минсельхоза России сообщила, что в качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. В министерстве отмечали, что яйца будут поставляться в страну из Азербайджана и Турции. По прогнозам ведомства, стабилизация цен на яйца ожидается в ближайший месяц.