Реализация прорывных проектов в СКФО позволит создать более 90 тыс. рабочих мест

Уже 16 проектов введены в эксплуатацию

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Реализация порядка 96 прорывных проектов в разных отраслях в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) позволит создать более 90 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров во время пресс-конференции в ТАСС в Москве.

"Было принято решение - крупные проекты взять под патронаж, сопровождение и обеспечивать их реализацию. Таких проектов порядка 96. В рамках этих проектов суммарно планируется освоение порядка 1,7 трлн рублей и создание 92 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день уже 16 проектов из этого перечня введены в эксплуатацию <…> Это хорошая динамика, которая позволяет нам формировать новый потенциальный ресурс для занятости и укрепления экономического потенциала этих субъектов", - отметил Назаров.

По его словам, уровень безработицы в регионах Северного Кавказа на сегодняшний день находится на историческом минимуме. "Уровень безработицы снизился на 1,5%. Это, в общем-то, обнадеживает. Проблема была многолетней с точки зрения занятости", - добавил Назаров.