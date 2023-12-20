Число одобренных ипотечных кредитов на Кубани выросло вдвое

Объем кредитования составил 341 млрд рублей

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Более 75 тыс. ипотечных кредитов одобрено жителям Краснодарского края в 2023 году, это в два раза больше в сравнении с прошлым годом (43,7 тыс.). Объем кредитования составил 341 млрд рублей, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

" В 2023 году уровень ипотечного кредитования в регионе вырос в два раза. По оперативной информации ведущих кредитных организаций, с начала года всего выдано 75 974 ипотечных жилищных кредита на сумму более 341 млрд рублей. Доля льготных ипотечных кредитов составляет 66% от общей суммы", - говорится в сообщении с ссылкой на слова первого вице-губернатора Игоря Галася.

На сегодняшний день жителям Кубани доступны четыре программы ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Так, по программе "Семейная ипотека" можно получить кредит под 6% годовых. С начала года по данной программе уже выдано свыше 23 тыс. кредитов на сумму более 116 млрд рублей.

Также в крае действует льготная ипотека для приобретения жилья в новостройках под 8% годовых. Количество кредитов, выданных по программе, превысило 21 тыс., а общая сумма составила более 101 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что порядка 1,3 тысячи ИТ-специалистов воспользовались программой ипотечного кредитования в Краснодарском крае, что в пять раз больше в сравнении с показателями прошлого года. На Кубани сотрудники аккредитованных IT-компаний по программе могут получить до 18 млн рублей на покупку недвижимости по сниженной ставке до 5% годовых. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Воспользоваться IT-ипотекой могут сотрудники в возрасте от 18 до 50 лет.