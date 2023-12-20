"Северсталь" проводит пилотный проект по выпуску железных "нагеттсов"

Если проект покажет свою экономическую целесообразность, то "Северсталь" будет масштабировать его, сообщил генеральный директор Александр Шевелев

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. "Северсталь" планирует выпустить 50 тыс. тонн железных "нагеттсов" для металлургии в рамках пилотного проекта. Если проект покажет свою экономическую целесообразность, то "Северсталь" будет масштабировать его, сообщил журналистам генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

По словам Шевелева, сейчас компания проводит пилотный проект по выпуску железных "нагеттсов", которые могут быть использованы в металлургии, в том числе и для выплавки стали. Продукт представляет собой гранулированное железо, напоминающее по форме нагеттсы.

"Если она покажет свою эффективность, которую мы для себя определили как приемлемую, дальше мы будем масштабировать посредством инвестиций в расширение подобных агрегатов и будем готовы представить как запатентованную технологию", - сказал он.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.