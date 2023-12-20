Суд ЕС отменил выданное Франции разрешение на финансовую поддержку Air France

Это сделали после жалобы авиаперевозчиков Ryanair и Malta Air на нечестную конкуренцию

ПАРИЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии (ЕК) об одобрении государственной помощи со стороны Франции для авиакомпании Air France и группы Air France-KLM после жалобы авиаперевозчиков Ryanair и Malta Air на нечестную конкуренцию. Об этом говорится в заявлении суда.

В 2020 году на фоне резкого сокращения перевозок из-за пандемии власти Франции запросили у ЕК разрешение на обеспечение Air France кредита под государственные гарантии в размере 90% от общей суммы в €4 млрд, а также акционерного займа на €3 млрд. В марте 2021 года Париж также уведомил ЕК о планах по целевой поддержке рекапитализации Air France и группы Air France-KLM на общую сумму €4 млрд для снижения их задолженности. Непосредственно из бюджета Франции предполагалось выделить €1 млрд на увеличение акционерного капитала. В апреле 2023 года в Air France-KLM отчитались о полном погашении задолженности перед государством.

Еврокомиссия после проверок постановила, что Air France была единственным бенефициаром этой помощи, а сами меры соответствуют правилам взаимодействия на внутреннем рынке ЕС. Однако Ryanair и Malta Air в Европейском суде юстиции смогли доказать, что эти меры нарушают правила ЕС, а ЕК неверно оценила количество бенефициаров.

"Суд общей юрисдикции поддерживает эти действия и отменяет решения комиссии, - гласит вердикт. - Учитывая финансовые, органические, функциональные и экономические связи между компаниями группы Air France-KLM и договорные рамки, на основании которых были предоставлены рассматриваемые меры, <...> [суд] делает вывод о том, что холдинг Air France-KLM (в первом случае) и KLM (во втором случае) могли, по крайней мере косвенно, воспользоваться преимуществами, предоставленными в рамках рассматриваемой государственной помощи".