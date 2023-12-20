В Таиланде туристам в новогодние праздники будут оформлять страховку

Предполагается, что страховка будет покрывать расходы туриста на медицинские услуги в непредвиденных ситуациях и при несчастных случаях

БАНГКОК, 20 декабря. /ТАСС/. Туристическая страховка будет оформляться иностранцам, которые посетят Таиланд в период новогодних праздников. Об этом сообщил портал Thai PBS.

По его сведениям, премьер-министр Сеттха Тхависин уже дал соответствующее поручение министерству туризма и спорта королевства. Предполагается, что страховка будет покрывать расходы туриста на медицинские услуги в непредвиденных ситуациях и при несчастных случаях.

Отмечается, что для реализации проекта министерство туризма и спорта запросит у правительства 50 млн батов (около $1,4 млн).

Инициатива по оформлению страховок, согласно порталу, была выдвинута после двух инцидентов, произошедших на территории Таиланда с двумя иностранными туристами. Один из них умер, не получив помощь в частном медучреждении. Второй заразился лихорадкой денге и был помещен в частную клинику, после чего его родственники были вынуждены искать средства для оплаты выставленного за лечение внушительного счета.